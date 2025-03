Marianne Molitor war ein halbes Jahr alt, als ihr Vater zurück in die USA ging. Viele Jahrzehnte suchte sie nach ihm. 2024 kam ihr der Zufall zu Hilfe - und Marianne kann mit 71 Jahren zum ersten Mal ihren 94-jährigen Vater in die Arme schließen. In der Landesschau erzählt die Durchlacherin, was ihr das bedeutet.