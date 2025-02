Es ist ein Klischee, das einfach nicht aus den Köpfen zu bekommen ist: Wer am Bodensee fischt und weiblich ist, der wird sofort mit dem Heimatfilm aus den 1950er-Jahren in Verbindung gebracht. Für Anita Koops aus Fischbach am Bodensee ist die Fischerei zwar immer noch Berufung, aber Illusionen macht sie sich nicht. Ihr ist bewusst, dass sie einen aussterbenden Beruf hat. Warum sie trotzdem nicht den Mut verliert und immer wieder Fischerin werden würde, diese Fragen beantwortet sie in der Landesschau.