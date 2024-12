Janik und Daniel haben den Atlantik im Ruderboot durchquert

Leni Huther aus Überlingen ist Reiseleiterin und war in nahezu allen Ländern dieser Erde. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie noch heute ihr Reiseunternehmen in Überlingen. Und sie hat schon über tausend Reisen hinter sich: Ob mit dem Bus ans Nordkap oder mit dem Flugzeug in die Wüste.