Hochzeit vor vier Stunden: Frischvermählte im Interview

Auf einer Reise in die USA wurde aus Freundschaft Liebe. Nur wenige Monate später machte Eren den Heiratsantrag und schon ging es zum Standesamt. Auf dem Papier sind die beiden also schon verheiratet. Doch damit ihr Liebesglück perfekt wird, wünschen sich die beiden eine traditionelle türkische Hochzeit. Wir haben sie bei den Vorbereitungen und am Abend selbst begleitet.