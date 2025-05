Für die Herbergseltern Antonia Glöckler und Joachim Glaeser ist die Jugendherberge auf Burg Wildenstein mehr als ein Arbeitsplatz

per Mail teilen

Sie thront in Leibertingen auf der Schwäbischen Alb, oberhalb der Donau: die Burg Wildenstein. Eine der beliebtesten Jugendherbergen im Land - schließlich ist sie eine echte alte Ritterburg. Antonia und Joe haben als Herbergseltern das Zepter in der Hand. Das bedeutet vor allem: überall dort einspringen, wo’s klemmt. Ob in der Küche, beim Putzen oder bei der Burgführung mit den Schulklassen. Im Landesschau-Studio erzählen sie von ihrer täglichen Herausforderung und warum gerade dies ihr Traumjob ist.