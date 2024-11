Försterin Helena Bauer setzt auf Hündin Baya

per Mail teilen

Helena Bauer ist der Försterberuf in die Wiege gelegt worden: Schon ihr Vater war Förster, ihre Großeltern und Urgroßeltern waren Jäger. Der Auenwald bei Bühl hat es ihr besonders angetan. Die 27-Jährige ist die erste weibliche Revierleiterin. Was sie sich für die Zukunft vorgenommen hat und wie wichtig ihre Hündin Baya ist, das verrät sie im Interview in der Landesschau.