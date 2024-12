Dominik „Dodokay“ Kuhn synchronisiert die Welt auf Schwäbisch

Auch nach dem Ende des Musicals „Tina“ ist die gebürtige Niederländerin mit karibischen Wurzeln in der baden-württembergischen Landeshauptstadt geblieben. Jetzt singt sie Weihnachtslieder wie „All I want for Christmas“, um die Menschen beim Weihnachtskonzert im VfB-Stadion in festliche Stimmung zu versetzen. Im Studio der Landesschau spricht sie darüber, was ihr diese Lieder bedeuten und wo für sie der beste Ort ist, um Weihnachten zu verbringen.