Die Stuttgarter Biologin Kirsten Traynor fliegt auf Bienen

Wolfgang Stauß (62) aus Hechingen-Weilheim ist einer der erfolgreichsten Vogelzüchter Deutschlands. Der selbstständige Fensterbauer lebt seit seiner Kindheit mit Vögeln – inzwischen zwitschern über 200 in seinem Garten. In 70 selbstgebauten Volieren züchtet er unter anderem Stieglitze, Zeisige und Kardinäle – mehrfach wurde er Deutscher Meister und 2025 gleich dreifacher Weltmeister. Seine Leidenschaft teilt er mit seiner Lebensgefährtin – sein Leben ist ein einziges Vogelparadies. Was ihn so fasziniert an den Tieren, das erzählt er in der Landesschau.