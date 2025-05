Die Folgen des RAF-Terrors – Hanns-Eberhard Schleyer im Interview

Seit 2007 ist Astrid von Velsen Landoberstallmeisterin des Haupt- und Landgestüts in Marbach. Und damit die erste Frau in dieser Position in der 500-jährigen Tradition des Gestüts. Sie trägt die Verantwortung für rund 500 Pferde und etwa 1.000 Hektar Landwirtschaft. Im Interview erzählt sie, wie sie das Gestüt fit für die Zukunft macht.