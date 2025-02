Der Bietigheimer Roman Schmidt spendet Stammzellen und rettet Nina Lau das Leben

Roman aus Bietigheim erhielt 2020 einen Tag vor Weihnachten einen Anruf, der sein Leben veränderte. Er kam als möglicher Stammzellspender infrage. Roman war bereit, er zögerte keine Sekunde. So wurde er zum Lebensretter. Mit der Transplantation seiner Stammzellen rettete er Nina aus Gemmingen das Leben. Im Februar 2021 bekam sie dann Romans Stammzellen. “Hallo Zwilling, schön, dass Du da warst, als ich dich am meisten gebraucht habe.“ So begann ihr Brief an den anonymen Spender. Im Februar 2023 gab sie ihre Adresse frei. Das war der Beginn einer besonderen Freundschaft, von der sie in der Landesschau erzählen.