Das Lebensglück von Dieter Saile liegt im Mühlensenf

Bei minus 30 Grad draußen übernachten: Aurelia Hölzer liebt das Abenteuer. Deshalb hat sie sich beworben, um als Ärztin über ein Jahr lang im ewigen Eis zu leben. Auf der größten Forschungsstation der Geschichte der Antarktisforschung hat die Gefäßchirurgin ein Krankenhaus geleitet. Was sie am Eis so fasziniert, welche vielfältigen Aufgaben sie hatte und ob sie Kälte für sich neu definiert hat, verrät Aurelia Hölzer in der Landesschau.