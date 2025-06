Christa Melloh ist die Jane Fonda des Murgtals

Volker Hentschel verliebte sich vor 30 Jahren in seine heutige Frau. Sie erzählte ihm von ihrem kleinen Sohn und dass dieser für Citroen Modellautos schwärmte. Da machte sich Volker auf die Suche und wurde in einer Tankstelle fündig. Mit dem Modellauto rollte er mitten in ihr Herz. So begann die Sammlerleidenschaft, die sie sogar mit ihm teilt. Enten in jeder Form zieren die Wohnung – über 500 Modelle und kein Ende in Sicht. Aktuell baut Volker eine Ente im Maßstab 1:6.