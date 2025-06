Benjamin Theiss kämpfte bei den Invictus Games um mehr als nur Medaillen

Eli Seitz hat als Turnerin so ziemlich alles erreicht, was man als Sportlerin erreichen kann: mehr als 16 Jahre war sie im Nationalteam, hat zehn Weltmeisterschaften bestritten, drei Olympische Spiele mitgemacht und viele Medaillen eingeheimst. Jetzt hat sie ihre Karriere beendet. Doch an einen Ruhestand ist nicht zu denken. Mit 31 Jahren hat sie noch viel vor. Wie das neue Kapitel mit dem Titel „Familie“ in ihrem Leben aussehen wird, darüber wollen wir mit ihr im Interview sprechen.