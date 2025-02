Bardhyl Gashi ist Weltmeister im Kickboxen

Tobias Schneller zeigte Zivilcourage und schritt ohne Zögern ein: Am 3. April 2024 wurde ein damals 4-jähriges Mädchen bei einer Gewalttat in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu schwer verletzt. Tobias Schneller reagierte sofort und nahm dem Täter das Messer ab. Als der Täter floh, verfolgte er diesen und rief die Polizei, sodass dieser festgenommen werden konnte. Dafür bekam er die Rettungsmedaille des Landes. Wie es ihm gelang, in dieser Situation Fassung zu wahren und warum Zivilcourage so wichtig ist, darüber spricht Tobias Schneller im Landesschau-Studio.