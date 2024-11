Auf Jubiläumstour: Max Mutzke im Interview

Ross Antony, deutsch-britischer Sänger, Moderator und Entertainer, ist seit zehn Jahren fester Bestandteil der Schlagerwelt. Privat schlägt sein Herz für Opernsänger und Ehemann Paul Reeves. Und die Liebe, die besingt er natürlich auch in seinem neuen Album „100 % Ross. Doch Ross Antony Herz schlägt noch für vieles andere – unter anderem für junge Menschen mit Down-Syndrom. Im Herbst gibt es eine neue Staffel der SWR-Dokureihe „Down the Road“. Im Studio erzählt Ross Antony, welche Botschaft ihm in Sachen Liebe besonders wichtig ist