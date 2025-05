Anja Füssinger ist ehrenamtliche Bergretterin im Schwarzwald

Edwin Blessing ist seit 32 Jahren bei der Bergwacht Zollernalb. Unzählige Rettungsszenarien hat der hauptberufliche Krankenpfleger für Intensivmedizin in den vergangenen 3 Jahrzehnten erlebt. Damit seine Truppe fit für den Notfall ist, wird regelmäßig im freien Gelände trainiert. In der Landesschau erzählt der 65-Jährige, wie er sein Team für die Zukunft aufstellen will.