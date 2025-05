Andy Borg im Interview: 40 Jahre voller unvergessener Momente

Moderator Andy Borg leiht sich von seinem Freund Stefan Mross die“ Immer wieder sonntags“-Kulisse in Rust aus. Seit 5 Jahren begrüßt Borg beim Schlagerspaß seine Gäste in einem gemütlichen Weinlokal. Jetzt darf er für diese Spezial-Ausgabe an die frische Luft. Wie sich das anfühlt, hat Andy Borg schon mal getestet.