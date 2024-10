Strongman Meisterschaft: Dennis Kohlruss ist Deutschlands stärkster Mann

Dennis Kohlruss aus Rastatt-Steinmauern ist fast so stark wie Obelix. Dem 36-Jährigen kann momentan niemand das Wasser reichen. Die letzten drei Jahre hat er die deutschen Strongman-Meisterschaften gewonnen. Damit das so bleibt, trainiert er hart, um seinen Titel zu verteidigen – und das ausgerechnet in seinem Heimatort.