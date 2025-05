Strom vom Dach: Balkon-Kraftwerk selber bauen

per Mail teilen

Über 60.000 Balkonkraftwerke gab 2024 laut Umweltministerium in Baden-Württemberg. Die 100.000-Marke dürfte bald geknackt sein. Bei einem Workshop in Konstanz lernen die Teilnehmer, was sie für ein eigenes Solarkraftwerk brauchen und für wen es sich lohnt.