Star Wars im Hobbykeller

Unendliche Galaxien und Helden in Raumschiffen – was aussieht wie ein Hollywood-Blockbuster, ist in Wirklichkeit ein eigener Star-Wars-Film von Filmfans aus Karlsruhe. Das Weltraumepos entstand in unermüdlicher Detailarbeit. Die Begeisterung für Star Wars hat die Macher über die Zeit hinweg zusammengeschweißt.