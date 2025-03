So wurde Sally zur Back-Queen

Geraldine Ortlieb-Schüle war Abenteurerin, Schriftstellerin, Influencerin und jetzt ist sie plötzlich auch Landwirtin –sie geht immer voll ins Risiko. Die 30jährige ist auf Messen, Märkten und in Wohnwägen aufgewachsen. Als junge Erwachsene hat sie viele Jahre auf Abenteuerreisen verbracht, von Nahost bis Mittelamerika, mit dem Bus, auf dem Fahrrad und oft auf sich alleingestellt. Ein unabhängiges Leben nach eigenen Regeln waren ihr immer wichtig. Doch jetzt hat Geraldine ein neues Ziel: sie zieht mit ihrer Familie in ihrem Zirkuswagen vom Südschwarzwald ins abgeschiedene Klettgau, wo sie einen baufälligen 500 Jahre alten Klosterhof renovieren will – ein Neuanfang und eine Lebensaufgabe zugleich. Und in ihrem jetzigen Leben ist er der Star: ihr Ehemann Patrick Ortlieb! Denn er ist der heimliche Star und Geraldine wird sehr beneidet, was sie doch für einen begabten und liebenswerten Allrounder zum Mann hat. Im Landesschau-Studio erzählen die beiden, was jetzt ihr Abenteuer als sesshafte Familie mit zwei kleinen Kindern samt der Renovierung ihres Bauernhofs ist.