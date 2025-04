So schön ist es rund um Bopfingen

In der Stadt nahe der bayerischen Grenze dreht sich fast alles ums Holz. Die Firma Ladenburger ist ein ganz großer Arbeitgeber in der Region mit mehreren Holzwerken. Die Zeiten von traditionellem Holzbearbeiten sind vorbei, denn Holz ist eine richtige Industrie in der Millionenbeträge umgesetzt werden. Ist die Emotion für den Rohstoff dabei verlorengegangen oder gibt es noch die Leidenschaft für das Naturprodukt?