So lässt sich Brustkrebs frühzeitig erkennen

Das „Lauinger“ in Malsch bei Karlsruhe ist eines der letzten Tanzcafés in der Region. Jeden Freitagabend erobern die Tanzbegeisterten zu Discofox und Schlager die Tanzfläche. Manche kommen einfach zum Tanzen und Spaß haben, bei anderen funkt’s sogar – ganz analog auf der Tanzfläche, wie in alten Zeiten.