Sie machen die beste Barbecue-Sauce der Welt

Von Entdeckungsreisen rund um die Welt und berufliche Stationen in Afrika ist das Ehepaar auf dem verlassenen Hof der Großmutter gelandet. Dieser ist seit dem 18. Jahrhundert in Familienbesitz. Mit Gemüsegarten, Bienenvölkern und Streuobstwiesen fing es an und ein Traum wurde wahr: eine eigene Bierbrauerei! Was ist daraus geworden, wie viel Zeit bleibt für Reisen und worin liegt das Glück der Familie mit zwei Kindern in Igersheim?