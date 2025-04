Angelas Maultaschen-Rezept

per Mail teilen

Maultaschenrezepte gibt es viele. Aber das von Angela aus Renningen hat eine lange Familientradition.

Die Zutaten für die Fülle in eine große Schüssel geben und gut durchmischen, bis eine homogene Masse entsteht. Echte Schwaben zeigen dabei keinerlei Berührungsängste und mischen den Fleischteig schon mal mit den Händen.

Gleichzeitig einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Ich habe einen großen Neun-Liter-Topf, der am Anfang fast voll ist. Wenn alle Maultaschen darin gekocht wurden, ist die Menge auf ungefähr die Hälfte eingedampft und ergibt eine wunderbare Fleischbrühe für die fertigen Maultaschen

Nun noch den Nudelteig aus dem Kühlschrank nehmen und beginnen die Bahnen abzurollen, den Fleischteig gleichmäßig auf dem Nudelteig verteilen, die Nudelbahnen zweimal umschlagen und abschneiden. Die nun entstandene „Wurst“ noch ungefähr in sechs bis sieben gleichmäßige Stücke teilen, die Maultaschen ins nun kochende Salzwasser geben und darin kochen, bis sie von selbst an die Oberfläche kommen. Mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser nehmen und in bereit gestellte Schüsseln zum Abkühlen geben.

Kleiner Tipp

Die einzelnen Schichten mit Backpapier trennen, die Maultaschen neigen dazu aneinander zu kleben, wenn man sie nicht ein bisschen trennt. Die angegebenen Mengen ergeben ungefähr 150 Stück. Was nicht gleich gegessen wird, lässt sich problemlos einfrieren.

In vielen Familien werden traditionell am Gründonnerstag Maultaschen in der Brühe gegessen.

Zutaten für die Maultaschen:

2,5 kg Nudelteig

3 kg Hackfleisch (klassisch gemischt, bei religiösen Vorbehalten reines Rinderhack und für Flexitarier Wildhack)

1 kg Fleischbrät (ebenso wie bei Hackfleisch, klassisch wie vom Metzger hergestellt, bei religiösen Vorbehalten Putenbrät und für Flexitarier Brät vom Wild)

10 Scheiben in Wasser eingeweichtes und gut ausgedrücktes Toastbrot

4-6 Stück kleingehackte und in Butter angedünstete Zwiebeln, am Schluss etwas Petersilie zugegen (1 Päckchen Tiefkühlpetersilie oder getrocknete aus dem Glas)

1,5 kg junger Spinat fein gehackt (bereits am Vortag in die Schüssel geben, damit er aufgetaut ist.

6-8 Stück Eier, je nach Größe

1 Prise Salz, Pfeffer, Fondor und Muskat

