Rehkitze vor Mähmaschinen retten

Anna Schump hatte die Idee, einmal im Monat einen kostenlosen Friseurtag für Seniorinnen und Senioren anzubieten. Mit der Aktion will die Friseurin älteren Menschen eine Freude bereiten. Die 84-jährige Maria Kauz hat das Angebot gerne angenommen und ist in den Treffpunkt-M der Malteser in Bietigheim-Bissingen gekommen.