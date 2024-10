Pures Wohnglück im Betonklotz

Marina lebt mit ihrem Mann Vito seit über 13 Jahren in der Wohncity in Fellbach. Nur wenige Schritte entfernt arbeitet sie in der Markthalle. Sie hat eine große Wohnung mit weit über 110 Quadratmeter. Ihr erster Eindruck von dem Betonklotz war überhaupt nicht gut, doch heute lebt sie glücklich und zufrieden in ihren vier Wänden. Tochter Marcella liebt die Wohnung auch und hofft, sie bald übernehmen zu können.