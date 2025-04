Olaf der Flipper: Bad Rotenfels in Concert

per Mail teilen

Seit seinem Überraschungserfolg „Wir sagen dankeschön“ kann sich Olaf der Flipper vor Auftritten kaum retten. Und das nicht nur in der Welt des Schlagers. Ob Technofestival, Rock am Ring oder auf dem Fussballplatz in Bad Rotenfels: Der 77-Jährige ist gefragt wie nie.