Jürgen Völker hat ein besonders großes Herz für Tiere: Er rettet Hunde, Katzen, Eulen, Füchse, Waschbären – sogar Schlangen. Der Krankenpfleger aus Aichwald hat vor 13 Jahren sein altes Leben hinter sich gelassen. Seither arbeitet er als Tiernotfall-Sanitäter. Wenn das Telefon klingelt, weiß er nur eines: Tiere sind in Not. Dann rückt er mit einem speziellen Tier-Krankenwagen aus, übernimmt die Erstversorgung und den Transport zum Tierarzt. Bis zu 10 Einsätze können es am Tag sein. Jürgen Völker hilft immer. 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche. Auch an Silvester war er wieder im Einsatz, hat sich um entlaufene Hunde gekümmert. Im Landesschau-Studio erzählt er, warum ihm nie die Motivation ausgeht und wieso er ehrenamtliche Unterstützung für die Tierrettung Mittlerer Neckar sucht.