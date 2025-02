Narren stürmen Rathaus in Konstanz: Riesengaudi für Polizeipräsident

Die Metzgerei Winterhalter in Elzach hat zur Fastnacht viel zu tun: In alter Tradition werden hier frische Schweinsblasen zu den sogenannten „Saublodere“ aufgeblasen. An einen Bullenpenis gebunden, werden sie tausendfach bei der Elzacher Fastnacht für die Narren hergestellt. Es gilt nicht nur als Symbol der Elzacher Narrenzunft, sondern ist auch da, um ordentlich Rabbatz zu machen.