Nachfolger gefunden: Ein Traditionsbäcker hört auf

Etwa 200 bis 500 Kilogramm Brot bleibt in den Filialen der Backstube Weber pro Tag übrig. Bäcker Hannes Weber will seine alten Brötchen aber nicht einfach verbrennen und initiiert deswegen ein Projekt: Deutschlands erster Brot-Brennerei, die die Lebensmittel zu Bioethanol verarbeitet. Damit ist er nach eigenen Angaben der erste Bäcker in Europa, der seine nicht verkauften Backwaren komplett verarbeitet.