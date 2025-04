Nach Großbrand wird in der Bäckerei Hörtling wieder gebacken

Zwei Monate nach dem Brand in einem denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus in Baden-Baden läuft der Wiederaufbau. Die Eigentümer-Familie Kuhn ist glücklich, dass alle nötigen Genehmigungen so schnell erteilt wurden und vor allem einige wertvolle Gemälde des Malers Hans Kuhn gerettet werden konnten.