Eine Person, mindestens drei Tätigkeiten und dazu noch "angeschwemmt". Das gibt es auf der Reichenau nicht so oft, also dass sich Zugezogene auf der Insel so integrieren, als ob sie Einheimische wären. Sonja Faber-Schrecklein hat bei ihrer Mobil-Tour aber eine Frau gefunden, die genau das macht: Sie kümmert sich um Touristen, postet Geschichten vom Eiland und schreibt Inselkrimis. Monika Küble ist gebürtige Oberschwäbin und lebt seit drei Jahren auf der badischen Insel.