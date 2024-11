Glasperlen von der Insel Reichenau

Hobby-Filmemacher gibt es dank Smartphone und YouTube inzwischen quasi überall. Aber in Calw gibt es ein Team, das seit über 30 Jahren jedes Jahr einen 90-Minuten langen Spielfilm produziert. Anfangs hieß die Reihe „Tatort Calw“. Das fand die ARD nicht so toll, also wurde sie in „Mordkommission Calw“ umbenannt. Wir von der Landesschau waren schon vor über 20 Jahren mal mit am Set. Nun haben wir nachgeschaut, was sich seitdem bei der Filmschmiede Calw verändert hat.