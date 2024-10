Die Wintertaucher vom Bodensee

per Mail teilen

Gerade in der kalten Jahreszeit tauchen die Freunde des Süsswassertauchens besonders gerne ab. Denn nur jetzt ist sind keine Algen und nur wenig Plankton im See, die im Sommer die Sicht trüben. Wir tauchen mit ein in die skurrile Unterwasserwelt des Bodensees und lernen verstehen, weshalb die Wintertaucher sogar ihr Leben riskieren für den diskreten Charme des Süßwassertauchens: alte Wracks, schroffe Felsformationen und hungrige Fische.