Der Schäfer von Schelklingen

Der Schelklinger Hohle Fels

Sven de Fries lebt in einem Wohnwagen im UNESCO-Bisosphärengebiet bei Schelklingen. Er ist Schäfer und kümmert sich um rund 720 Schafe und Ziegen. Der 38-jährige genießt das Leben in der Natur. Bis heute hat er keinen Strom in seinem Wohnwagen.