Gerold Jäggle, der Bildhauer aus Ertingen

Mit dem Landesschau Mobil besucht Axel Gagstätter den Künstler Gerold Jäggle in seiner Werkstatt in Ertingen. Gemeinsam gießen sie einen Stier aus Bronze. Und beim Betrachten des Porträts von Martin Walser stellen sie fest, was ein echtes schwäbisches Lob ist.