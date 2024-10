Angeliques Art Café in Burkheim

In Vogtsburg am Kaiserstuhl, genauer gesagt im Ortsteil Burkheim betreibt Bernhard Maurer das Korkenziehermuseum. Über 1.200 Exemplare hat der Sammler ausgestellt. Darunter Stücke die mehrere hundert Jahre alt sind, aber auch Korkenzieher mit halbnackten Damen. Die kann man sich aber nur durch eine Wand mit Löchern in der Peepshow anschauen.