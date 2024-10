Andrea Triebel-Quast - Künstlerin in Schemmerhofen

Schemmerhofen in Oberschwaben im Landkreis Biberach: Ein schönes kleines Örtchen, wo die Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen ist. Schemmerhofen schmückt sich sogar damit, dass hier die meisten Kinder im Land geboren werden - bezogen auf die Einwohnerzahl. Toll, dachte Landesschau-Reporter Axel Gagstätter, der eine Woche lang aus Schemmerhofen berichtet, und fing an zu recherchieren...