Obwohl Patrick Fessler jeden Abend 7 Wecker stellt, wacht er morgens nicht auf. Sogar auf seinem Smartphone hat er 10 Wecker gestellt. Wach wird er oft erst um die Mittagszeit. Dadurch verliert er sieben Ausbildungsplätze, sein Abi schafft er nicht. Sogar der Landtag befasst sich mit diesem außergewöhnlichen Fall. Patrick Fessler will mit seiner Petition im Landtag will er eine Ausnahmeregelung erreichen. Damit verbindet er die Hoffnung, dass er an der Uni Aalen doch noch studieren kann. Bisher kommt von der Uni ein klares „Nein“. Der 27-Jährige hofft nun, dass er mithilfe seiner Petition als Härtefall eingestuft wird und doch noch eine Chance zum Studieren bekommt. Im Landesschau-Studio erzählt er, wie seine seltene Krankheit sein Leben bestimmt.