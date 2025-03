Diese Familie ist hundeverrückt: 15 Huskys leben bei Dagmar Seiffert-Wojcik und Ralf Seiffert in Achstetten. Schon seit Jahren fahren die beiden Schlittenrennen, egal, ob auf Schnee mit dem Schlitten oder ohne Schnee mit einem Wagen. Jetzt hat sich Dagmar in ihren Traum erfüllt: In Schweden bei der WM holte sie überraschend Gold. Schon die Anreise war eine Herausforderung: 2.000 Kilometer in zwei Tagen mit zehn Hunden. Im Studio erzählen die beiden, wie sie es trotz allem geschafft haben und wieso der Titel eine echte Teamarbeit war.