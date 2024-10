Maria Weller unterstützt jungen Boxer

Maria Weller, die Witwe der verstorbenen Boxlegende René Weller, will wieder mitmischen im Ring! Sie trauert zwar, freut sich aber über den schlagkräftigen Juniorenweltmeister Luca Cinqueoncie, der sie in vielen Dingen an ihren Mann erinnert. Und so hat die Pforzheimerin den jungen Boxer unter ihre Fittiche genommen.