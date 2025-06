Das Tanzcafé: Party seit 1905

Die Tanzschule Lamadé ist in Mannheim eine Institution. Seit 1905 unterrichtet die Familie Gesellschaftstanz. Seit Generationen lernen junge Erwachsene bei den Lamadés Benimmregeln, Tanzschritte und sogar Ehepartner kennen. Den Höhepunkt stellt wie jedes Jahr der Abschlussball dar. Jeder möchte hier mit seinem Erscheinen punkten, selbst Christian und Ulla fragen sich: Was ziehe ich an?