Landesschau Baden-Württemberg vom 9.12.2024

Michael Fuhrmann hat sich bei einem Wettbewerb in Zürich den Titel "Weltmeister der Radkuriere" erkämpft. Seit knapp vier Jahren ist er in diesem Job in Karlsruhe unterwegs. Mittlerweile kennt er sich bestens aus und braucht kaum noch Karten oder Navis. Für den 32-Jährigen ist es ein Traumjob.