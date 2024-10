Landesschau Baden-Württemberg vom 5.2.2024

Mitten in Stuttgart an einer Tankstelle ist vor 1 Woche ein Wildschwein aufgetaucht. Als ein Mann um die Ecke kommt, fühlt es sich bedroht und greift den 77-Jährigen an. Der kommt schwerverletzt ins Krankenhaus. Die Anwohner sind nun besorgt und fragen sich: Was mache ich, wenn ich auf ein Wildschwein in der Stadt treffe?