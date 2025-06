Landesschau Baden-Württemberg vom 3.6.2025

per Mail teilen

Unter anderem mit diesen Themen: Zeitkapseln auf dem Kirchenturm in Bad Cannstatt *** Karacho Ursel macht ihre 3.333 Achterbahnfahrt *** Ausflug zur Bergbahn in Heidelberg *** Ann-Katrin Macks Geisterschloss Bauprojekt *** Tapetentrends in den 60er Jahren *** zu Gast im Interview ist Olaf Malolepski alias „Olaf, der Flipper“

Moderation: Jürgen Hörig