Landesschau Baden-Württemberg vom 31.5.2024

Unter anderem mit diesen Themen: Drei Geschwister feiern am gleichen Tag Geburtstag *** Manuelas Strickparadies in Freiburg *** Der Kamelhof in Weil im Schönbuch *** Die Weinautomaten-Genuss-Tour *** Zu Gast im Studio sind die eineiigen Zwillinge Jessyca und Jennyfer Haas

Moderation: Fatma Mittler-Solak