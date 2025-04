Salima Oudefel und Timo Götz reisten mit ihren drei kleinen Kindern von Deutschland bis nach Indien – mit wenig Geld und viel Vertrauen in die Menschen. Unterwegs erlebten sie viel Gastfreundschaft. Doch in Indien wurde ihre Reise zur Zerreißprobe. Im Interview erzählen sie, was sie bei ihrer Reise über Zusammenhalt gelernt haben.