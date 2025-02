Mit 500 km/h kopfüber wie ein Dartpfeil in die Tiefe schießen: Wieso macht man sowas? Thorsten Morhaus aus Neckarsulm liebt seinen Sport, das „Speed Skydiving“. Gerade ist der 48- Jährige zurück von den Weltmeisterschaften in Amerika. Dafür hat er sich etwa ein Jahr lang intensiv vorbereitet, extra 10 Kilogramm abgenommen. Angefangen hat alles mit klassischem Fallschirmspringen – mittlerweile ist es Hochleistungssport. Das Ziel: In 20 Sekunden freiem Fall die 500 km/h-Marke knacken. Morhaus ist auch Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Im Berufsleben managt der Familienvater Kläranlagen und einen Abwasserzweckverband. Unterwegs in zwei Welten. "Ich fahre kein Motorrad, das wäre mir tatsächlich zu gefährlich", meint der Extrem-Fallschirmspringer. Ob seine Familie stolz auf ihn ist und was nach der WM für ihn kommt – das erzählt er in der Landesschau