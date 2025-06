Landesschau Baden-Württemberg vom 28.3.2024

„Ich sage das, was ich denke, das muss raus und fertig.“ Mit dieser Haltung ist der 81-Jährige regelmäßig Gast in Talkshows, in denen er der Unternehmer-Elite gerne die Leviten liest. Sein Credo: In Deutschland produzieren und für Pleiten selbst geradestehen. Seine Kinder, Wolfgang Junior und Bonita, waren von klein auf zusammen mit seiner Frau Elisabeth, eng in das Unternehmen eingebunden. Nach 54 Jahren hat Wolfgang Grupp seine Textilfirma Trigema an seine Kinder übergeben. Im Landesschau-Studio erzählt er, was seinen Erfolg ausmacht und ob er wirklich loslassen kann.